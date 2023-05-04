«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الممنوعة من الحج خلال هذا العام، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنّ الممنوعين من الحج هم حالات السمنة المفرطة، والحالات المصابة بأمراض نفسية وفقا لتقارير المستشفي، وحالات تليف الرئة، و الحالات شديدة الخطورة لمرضي القلب والأوعية الدموية والأورام.

المواطنين الممنوعين من الحج هذا العام

وأضافت الوزارة والسكان، أنه على المواطنين المسافرين إلى الحج ضرورة الحصول على مجموعة من اللقاحات وهي، الالتهاب السحائي، وفيروس كورونا، والإنفلونزا، مشيرة الى أنه لابد أن يكون حاصل المواطن على لقاح كورونا قبل السفر بـ6 أشهر، ومعه شهادة تطعيم لقاح كورونا.

تفاصيل البعثة الطبية في الأراضي المقدسة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل البعثة الطبية المسافرة للأراضي المقدسة،لافتة إلى أنها تضم 75 طبيبا موزعين على أكثر من 30 عيادة طبية بمختلف التخصصات المختلفة في مكة والمدينة المنورة، بالإضافة الى مدخل البيانات، والتمريض والمسعفين، ومراقب صحي وغيرهم.

تعليمات مهمة قبل سفرك لأداء فريضة الحج

ودعت الوزارة المواطنين المسافرين إلى الحج، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، ضرورة اصطحاب كميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم قبل السفر خلال فترة الإقامة فى الأراضي المقدسة، شرط أن تكون الأدوية المصطحبة مغلقة فى العبوات الأصلية.

كما طالبت بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الخاصة بالحج من قبل البعثة الطبية للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها، والالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين.