«الحكومة» تبدأ خطة لتحويل زراعة القصب من الري بالغمر إلى «التنقيط»

عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الري الحديثة في مزارع قصب السكر، واستعرض خلال الاجتماع موقف تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو في أسوان، والتي تهدف إلى تطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر.

خطوات زراعة قصب السكر بالري الحديث

وقال وزير الري، إنّه في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة، ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادي للمزارعين، وضعت الوزارة استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث «الري بالتنقيط» في مزارع قصب السكر باعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالتزامن مع التحول للري الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين «على مرحلتين الأولى 340 ألف فدان والثانية 410 آلاف فدان».

وأكد الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.

رفع كفاءة نظام الري الحقلي

أضاف أنه تمّ التنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحصر جميع مساحات قصب السكر بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بلغت نحو 325 ألف فدان موزعة على المحافظات على النحو التالي «محافظة أسوان 88 ألف فدان – محافظة الأقصر 63 ألف فدان – محافظة قنا 188 ألف فدان – محافظة سوهاج 18 ألف فدان – محافظة المنيا 37 ألف فدان».

وتتضمن أعمال التطوير في المنطقة التجريبية على تركيب نظم الري الحديث بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمي المياه للمنتفعين على تلك المساقي؛ للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيدًا لاستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقي وشبكة الري الحديث لاحقاً.