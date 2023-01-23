رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مذيعة قناة «CTV»: الدولة رفعت سعر توريد قصب السكر لتشجيع المزارعين

كتب:

منى السعيد
10:49 م | الإثنين 23 يناير 2023
خلال حلقة البرنامج

خلال حلقة البرنامج

بدأت الإعلامية هبة كميل برنامج صباح النور، بتهنئة المشاهدين بمناسبة عيد الغطاس المجيد، معلقة على قرار الحكومة رفع سعر توريد طن قصب السكر لـ1100 جنيه، ما شجع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعة منه، وخاصة بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال برنامج صباح النور المذاع اليوم عبر قناة CTV القبطية تقديم الإعلامي إسحق يونان وهبة كميل في حلقة اليوم.

تقليل المساحات المزروعة من قصب السكر

وأضافت أن زراعة قصب السكر تحتاج إلى تكلفة أكبر، والتي من بينها الأرض الخصبة، والمياه، ما أدى إلى تقليل إلى مساحات المزروعة من قصب السكر لتصبح نحو 235 فدانا، مقابل 248 العام الماضي، وهو الأمر الذي أدى لارتفاع سعر طن قصب السكر.

وأوضحت أن مصر تمتلك نحو 8 مصانع بالصعيد لتصنيع السكر والتي تعتمد على منتج القصب بشكل أساسي.

اقرأ المزيد:

طارق حجي لفضائية قبطية: قانون بناء الكنائس في الوقت الحالي أفضل كثيرا

فضائية قبطية: مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

أسرة قبطية تحتفل بالعيد عبر «مذود الميلاد» من الكروشيه والورق

أشهر محل كنافة وقطايف في أسيوط بأيدٍ قبطية: «كلنا واحد»

رئيس تحرير «وطني»: التاريخ القبطي ليس دينيا فقط.. وبه حقب وشخصيات قبطية أثرت الحياة السياسية (حوار)

إشادة قبطية بعدد «الوطن» عن العذراء مريم.. يرسخ قيم المحبة

بدء الخدمة في كنيسة قبطية مصرية بشمال كاليفورنيا

5 دوريات قبطية يكرمها البابا تواضروس اليوم.. منها جريدة «وطني»
بقلم منى السعيد