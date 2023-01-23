مذيعة قناة «CTV»: الدولة رفعت سعر توريد قصب السكر لتشجيع المزارعين

بدأت الإعلامية هبة كميل برنامج صباح النور، بتهنئة المشاهدين بمناسبة عيد الغطاس المجيد، معلقة على قرار الحكومة رفع سعر توريد طن قصب السكر لـ1100 جنيه، ما شجع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعة منه، وخاصة بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال برنامج صباح النور المذاع اليوم عبر قناة CTV القبطية تقديم الإعلامي إسحق يونان وهبة كميل في حلقة اليوم.

تقليل المساحات المزروعة من قصب السكر

وأضافت أن زراعة قصب السكر تحتاج إلى تكلفة أكبر، والتي من بينها الأرض الخصبة، والمياه، ما أدى إلى تقليل إلى مساحات المزروعة من قصب السكر لتصبح نحو 235 فدانا، مقابل 248 العام الماضي، وهو الأمر الذي أدى لارتفاع سعر طن قصب السكر.

وأوضحت أن مصر تمتلك نحو 8 مصانع بالصعيد لتصنيع السكر والتي تعتمد على منتج القصب بشكل أساسي.