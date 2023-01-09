«التموين»: توريد 320 ألف طن قصب من المزارعين.. ومصانع السكر تعمل 24 ساعة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزايد عمليات توريد محصول القصب من المزراعين لصالح مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية من أجل إنتاج السكر وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي، إذ بلغ حجم الكميات الموردة منذ بدء موسم الحصاد بداية شهر يناير الجاري نحو 320 ألف طن قصب، انتجوا ما يقرب من 35 طن من السكر.

توريد قصب السكر لوزارة التموين

وقالت وزارة التموين، إنّ تزايد معدلات توريد محصول القصب ناتج من الدعم الذي قدمته الحكومة في موسم حصاد القصب الحالي، الذي شهد رفع قيمة توريد طن القصب لتشجيع المزارعين على التوريد، إذ جاء سعر توريد الطن عند 1100 جنيه مقارنة بسعره العام الماضي والذي كان بـ810 جنيهات.

مصانع السكر

وأكد تقرير تلقته وزارة التموين من شركة السكر للصناعات التكاملية، أنّ مصانع السكر تعمل طوال أيام الأسبوع لمدة 24 ساعة بنظام التناوب بين الموظفين من أجل استقبال محصول القصب المورد من المزارعين.

حجم مخزون السكر

وتتوقع وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني خلال موسم الحصاد، الذي بدأ في يناير الجاري، فضلا عن موسم حصاد البنجر، الذي يبدأ في فبراير المقبل، إذ يتخطى حجم المخزون الاستراتيجي من السكر حاليا 3 أشهر، منوها أن الاكتفاء الذاتي من السكر يمثل 90% من حجم الاستهلاك.