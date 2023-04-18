تحرير 151 محضرا لحرق مخلفات قصب السكر في الأقصر

أكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أن إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر حررت 151 محضر بيئة لمخالفات خاصة بحرق مخلفات قصب السكر، خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشيرا إلى المرور المستمر لضبط أي حالات حرق لمخلفات القصب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار القضاء على تلك الظاهرة.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد حرق مخلفات قصب السكر

وأوضح طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية قامت إدارة البيئة بتنظيم عدة حملات، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش وبمشاركة محمد جمال عضو بإدارة شؤون البيئة، بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات المائية ومشرفين المناطق كلا في تخصصه ومديرية الطب البيطري، ومديرية القوى العاملة والهيئه القوميه لسلامة الاغذية، وبناء علي القرار رقم 75 لسنه 2019 الذي ينص علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف بحرق مخلفات محصول قصب السكر بالمشاركة مع الإدارة الزراعية والجمعيات التابعة لها بمدينة الاقصر.

التصدي لظاهرة حرق مخلفات محصول قصب

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بالتصدي لظاهرة حرق مخلفات محصول قصب السكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق تلك المخلفات وتوفير بيئة صحية آمنة بما يتناسب مع مكانة الأقصر السياحية.