مقتل عامل بطلقات نارية في نجع حمادي

لقى شخص مصرعه، بوابل من الرصاص على يد عدد من الأشخاص في قرية حمردوم بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد ورورد بلاغ من هيئة إسعاف قنا بمقتل عامل بطلقات نارية على يد عدد من الأشخاص في قرية حمردوم في شرق مركز نجع حمادي.

مقتل شخص بطلقات نارية في قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع صابرعلي، 52عاما، عامل، بطلقات نارية في الصدر، مقيم بقرية حمردوم في نجع حمادي.

وتبين بحسب التحريات الأولية، أنّ المجني عليه على خلاف مع أشخاص، وقام أحدهم بقتله بطلقات نارية في الصدر توفى على خلفيتها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف قنا، وتقرر نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكليف وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

عقوبة القاتل في القانون

وقال إسماعيل محمد، محامي، إنّ عقوبة القاتل في تلك الجرائم تصل إلى الإعدام، طبقا للمادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية في قانون العقوبات.