أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السيرفيس في بورسعيد

تابع اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، سير وانتظام العمل بميناء بورسعيد البري مجمع المواقف وتعريفة الركوب الجديدة، وذلك على إثر تحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، الذي أقره المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالقرار رقم 315 لسنة 2023، حيث قرر تحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

حملات لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

وأكد السكرتير العام أن هناك توجيهات مشددة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة وعدم استغلال المواطنين، لاسيما بعد عدم رفع تسعيرة التنقل لسيارات السيرفيس بالمحافظة على أن يتم وضع ستيكر بقيمة تعريفة الركوب على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة وأرقام الشكاوى.

متابعة الشكاوى على مدار اليوم

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة بورسعيد ستتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوى للمواطنين، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدا استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.