وزير البترول: خفض فاتورة الاستيراد عبر زيادة الإنتاج المصري

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة تأخذ على عاتقها تكثيف خطط وبرامج الحفر والإنتاج والعمل على زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي سواء من الاكتشافات الجديدة أو الحقول القائمة لرفع معدلات الإنتاج بما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى استخدام أحدث التكنولوجيات في تنفيذ تلك البرامج بالإضافة إلى رفع كفاءة استغلال الأصول والموارد والتسهيلات الإنتاجية المتاحة من أجل وضع الآبار الجديدة على الإنتاج في أقرب وقت ممكن وبأقل التكاليف بهدف دعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية.

أعمال شركة جنوب الوادي المصرية

وفى إطار المتابعة الدورية لجهود زيادة الإنتاج والاحتياطيات من مناطق الامتياز، تلقى الملا تقريراً استعرض جهود شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول للوصول بإجمالي إنتاج شركة جنوب الوادي والشركات التابعة لها من الزيت الخام إلى حوالى 40 ألف برميل يومياً بحلول منتصف العام المقبل.

واستعرض التقرير خطط الشركة للتوسع في حفر الآبار الاستكشافية بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة لها ومنها شمال جيسوم-3 GNN-3 بحقول جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، والذى ساهم في رفع معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى حفر عدد من الآبار بمناطق الامتياز وجارى تقييمها حالياً تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج، كما أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع تجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بمناطق الامتياز بالبحر الأحمر والتي أظهرت مكامن بترولية وفرص واعدة بالمنطقة وسينتج عنها تكثيف عمليات الحفر لعدد من الآبار الاستكشافية بعد الانتهاء من المعالجة النهائية للبيانات.

أهمية مشروع تنمية حقول شمال جيسوم GNN

جدير بالذكر أن مشروع تنمية حقول شمال شمال جيسوم GNN بشركة بتروجلف يعتبر حجر الزاوية في زيادة الإنتاج، حيث شهدت جهود تنمية المشروع الانتهاء من تنفيذ أعمال مرحلة الإنتاج المبكر طبقاً للجدول الزمنى المخطط من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والمهمات المتاحة بشركات الإنتاج الشقيقة.

وأشار التقرير إلى أن شركة جنوب الوادي تستهدف رفع الإنتاج الإجمالي إلى 30 ألف برميل زيت خام يومياً بنهاية شهر مايو القادم من خلال وضع آبار جديدة على الانتاج وإكمال عدد من آبار شركات عش الملاحة وبترونفرتيتى وبتروأمير، وأن معدل الإنتاج الحالي من الزيت الخام يتخطى 26 ألف برميل يومياً وهو أعلى معدل إنتاج للشركة منذ ست سنوات.