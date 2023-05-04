رئيس حزب صوت مصر: الحوار الوطني أسمى درجات الديمقراطية

قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن الحوار الوطني بالأمس ضم كل الطوائف السياسية فضلا عن المهتمين بقضايا الوطن من خلال المحاور الرئيسية الثلاثة «السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية»، مشيرًا إلى أنّ الحوار الوطني يعد أسمى درجات الديمقراطية في مصر، إذ يجمع بين الشباب ورؤساء الأحزاب والسياسيين والمدنيين وغيرهم على طاولة واحدة.

هدف الحوار الوطني الرئيسي

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني لم يكن موجودًا من قبل بهذه الصورة التي شملت كل أطياف الشعب، مشيرًا إلى أنّ الحوار الوطني هدفه الاستماع لوجهات النظر المختلفة.

السيسي يحرص على صحة المواطن

وأكد رئيس حزب صوت مصر، أهمية اللجان التي تندرج تحت الثلاث محاور الرئيسية بالحوار الوطني «السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، وكذا أهمية لجنة الصحة كون الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على صحة المواطنين بمختلف الأعمار سواء للرجل أو المرأة أو الطفل، وذلك من خلال المبادرات الصحية العديدة التر أطلقها لصالح المواطن.