«المستقلين الجدد»: الباب لا يزال مفتوحا للمشاركة في الحوار الوطني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وبالتالي إذا كانت هناك أهمية حقيقية ورغبة في الوصول إلى حوار يجتمع عليه الجميع، ويضم الشعب المصري بأكمله على طاولة واحدة لذلك كان لا بد من جمع كل الأطياف والاتجاهات والفئات على طاولة واحدة، لا سيما أنّ القضايا متنوعة وليس ملفًا أو قضية واحدة.

وأضاف أنّ الجميع كان يعتقد أن الملف السياسي سيكون الأبرز إلا أنّه في الحقيقية كانت نسب المشاركات والمساهمات والاقتراحات لصالح الملف الاقتصادي والاجتماعي بشكل أكبر، مؤكدًا أنّ الباب ما زال مفتوحا للوصول لمجلس الأمناء والمشاركة في الحوار الوطني.

تنوع كبير بين الحاضرين

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني شهد تنوعا كبيرا بين الحاضرين، إذ إنّه ضمّ كل الرموز الوطنية والمنشغلين بالرأي العام في الاتجاهات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، فضلًا عن ضم قامات كبيرة في التاريخ السياسي والاقتصادي المصري.

توجيه الدعوة لمختلف أطياف الشعب

وذكر رئيس حزب المستقلين الجدد، تصريحات المنسق العام المتعلقة بـ«لا يوجد مصري واحد أو حزب أو قوى سياسية إلا وتم توجيه الدعوة له»، لافتًا إلى أنّ الباب ما زال مفتوحا للوصول لمجلس الأمناء والمشاركة في الحوار الوطني إمّا بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأحزاب السياسية.