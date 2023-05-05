مدير مركز الفلك الدولي: خسوف شبه ظلي للقمر مساء اليوم 

قال الدكتور محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي إن السماء تشهد مساء اليوم الجمعة خسوفًا شبه ظلي جزئي للقمر، وسيكون مرئيًا من أستراليا وآسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، ويبدأ في الساعة 03:14 مساء بتوقيت غرينتش (07:14 مساء بتوقيت الإمارات)، وتصل الذروة في الساعة 05:23 مساء بتوقيت غرينتش (09:23 مساء بتوقيت الإمارات)، وينتهي في الساعة 07:32 مساء بتوقيت غرينتش (11:32 مساء بتوقيت الإمارات)، وسيخسف من القمر ما نسبته 97% من قرصه.

خسوف القمر

وقال مدير المركز، إن هذا الخسوف من نوع شبه الظل، فهو غير ملاحظ بشكل عام إلا لمن يدقق النظر، وسيلاحظ الراصد اختلافًا بسيطا على إضاءة القمر خلال فترة تمتد إلى حوالي نصف ساعة قبل وبعد الذروة.

وخسوف شبه الظل يختلف عن الخسوف العادي من حيث هيئة القمر ولمعانه وقت الخسوف، لأن القمر لا يدخل في ظل الأرض الكامل، بل يدخل في منطقة تسمى شبه الظل، وفي هذه المنطقة فإن جزءًا من أشعة الشمس لا يصل إلى القمر ويبقى جزءا آخر من أشعة الشمس واصلا إليه، وبالتالي لا يختفي تماما، بل تقل إضاءته فقط، وحيث إن 97% من قرص القمر سيدخل في منطقة شبه الظل في هذا الخسوف، فإن بعض أجزاؤه ستكون قريبة من منطقة ظل الأرض، وهذا الجزء من قرص القمر سيكون أعتم من غيره، وبالتالي فإن القمر وقت ذروة الخسوف سيكون على هيئة قرص جزء منه لا يبدو عليه الخسوف في حين أن قسما آخر سيكون أعتم ويبدو عليه الخسوف بشكل بسيط.

ويحدث الخسوف عندما تقع الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، وتكون الأرض في المنتصف، فتحجب أشعة الشمس عن القمر، ولذلك يختفي القمر حينها، ولا يحدث الخسوف إلا عندما يكون القمر في طور البدر. ويكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة عندما يدخل القمر في منطقة ظل الأرض سواء بشكل كلي أو جزئي.

أما في حالة دخول القمر في منقطة شبه الظل فعادة لا يكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة إلا إن دخل جزء كبير من قرص القمر في منطقة شبه الظل.

هذا وستشهد السماء أيضا مساء الجمعة ذروة زخة شهب «إيتا الدوليات»، وهي من الزخات النشطة والتي يسببها المذنب «هالي»، إلا أن وجود القمر البدر يوم الذروة سيحجب العديد من الشهب.

ومن المتوقع أن تحدث الذروة في الساعة 05:49 مساء بتوقيت غرينتش (09:49 مساء بتوقيت الإمارات)، مع وجود توقعات أخرى بحدوث الذروة بعد ذلك الوقت بعدة ساعات، ومن المتوقع رؤية 50 شهابا في الساعة وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تماما. وبسبب وجود القمر البدر في السماء طيلة الليل يوم الذروة، فمن المتوقع مشاهدة عدد قليل من شهب هذه الزخة.