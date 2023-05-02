أمين الفتوي بالإفتاء لقناة الناس: الكسوف والخسوف تنبيه ليوم القيامة

تحدث الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن خسوف القمر، مشيرًا إلى أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصادف واقعة وفاة ابنه إبراهيم، إذ قال الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلًا إن الشمس والقمر لا يٌخسفان لموت أحد أو حياته ولكنهما آيتان من آيات الله وإذا رأيتوهم فصلوا.

كسوف الشمس وخسوف القمر من آيات الله

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد في برنامج «مع الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» أن كسوف الشمس وخسوف القمر من آيات الله سبحانه وتعالى؛ وأراد الحق أن ينبه الناس لمشاهد يوم القيامة، وذلك بسبب اعتياد الناس على أن الشمس هي الشمس والقمر هو القمر وأن تغيير هذا الأمر هو تنبيه من الله لعباده بأن الأمر في يده وحده سبحانه وتعالى وأنه قادر على تغيير ما اعتاده الناس.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الناس الكسوف أو الخسوف يلجأون للصلاة إلى أن ينتهي الخسوف والكسوف ويتضرعوا إلى الله بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن حتى تنجلي.