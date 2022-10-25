الكسوف لحظة بلحظة.. دقائق ويختفي ربع قرص الشمس (بث مباشر)

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط حدوث الكسوف الكلي للشمس، موضحا أن أولها يكون وقوع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة، ثم يكون القمر في حالة الحضيض، ويتحقق شرط تساوي بين قطره وقطر الشمس مع نسبة بعده عن الأرض إلى بعد الأرض عن الشمس.

كسوف الشمس في مصر

أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كسوف الشمس الجزئي، اليوم، يرى في مصر ومنطقة شمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب وغرب قارة أسيا ومعظم قارة أوروبا والمحيط الأطلنطي.

مدة الكسوف الجزئي

وأكد المعهد، أن المدة الكلية 4 ساعات و4 دقائق، ومدة المشاهدة ككسوف جزئي ساعتين و16 دقيقة، وذروة المكسوف الشمسي الجزئي تكون في تمام الساعة 1:09 بعد الظهر بتوقيت القاهرة، وعندها يغطي القمر حوالي 25.73% من قرص الشمس، فضلاً عن لحظة الاقتران، التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الأخر لعام 1444 هجرية.