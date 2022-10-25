زوار معبد الكرنك يشهدون ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس والتي تشهدها البلاد الآن، وذلك بالساحة الأمامية بمعابد الكرنك بالأقصر، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بجامعة حلوان.

توفير التليسكوبات والنظارات لزائري المعبد

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أن المعهد قام بتوفير عدد من التليسكوبات والنظارات لزائري المعبد من المصريين والسائحين حتى يتسنى لهم الاستمتاع برصد هذه الظاهرة الفلكية النادرة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري أن مشاركة الوزارة اليوم في رصد ظاهرة الكسوف، يعكس مدى التعاون بين كافة جهات الدولة، كما يساهم في الوقت ذاته من تمكين السائحين بالاستمتاع بظاهرة فلكية نادرة من قلب أحد نوادر العمارة المصرية وهي معابد الكرنك.

مشاركة عدد كبير من السائحين

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أنه شارك في رصد هذه الظاهرة عدد كبير من السائحين من زوار المعبد الذين أعربوا عن مدى سعادتهم بمشاركتهم في رصد هذه الظاهرة من قلب معابد الكرنك.