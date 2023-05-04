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عضو بـ«أمناء الحوار الوطني» يكشف الموعد المتوقع لبدء جلسات اللجان الفرعية

كتب:

سهيلة هاني
12:15 م | الخميس 04 مايو 2023
جمال الكشكي- عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

جمال الكشكي- عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية المنعقدة أمس الأربعاء أكدت جدية مسار الحوار الوطني، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس الأمناء بدأ بالفعل في جلسات مناقشة المحاور الثلاثة.

وتوقع الكشكي أن تبدأ الجلسات النقاشية الخاصة باللجان الفرعية في 13 مايو الجاري، مشيرا إلى إمكانية عقدها قبل هذا الموعد، «لكن في كل الأحوال سيعلن موعد الجلسات قبل البدء بوقت كاف».

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بقلم سهيلة هاني