نقيب الصحفيين: بدايات الحوار الوطني وفتح تفاوض سياسي يعطي رسائل جيدة

أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن أمنياته بأن يكون توافق انعقاد أولى جلسات الحوار الوطني مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، فألًا لتحقيق المطالب التي يحملها نيابة عن نقابة الصحفيين.

أهمية الخروج من الحوار الوطني بأجندة قابلة للتنفيذ من التحديات المهمة

وأكد البلشي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» على هامش انطلاق جلسات الحوار الوطني، أهمية الخروج من الحوار الوطني بأجندة قابلة للتنفيذ من التحديات المهمة، معتبرًا إلى أنّ بدايات الحوار الوطني وفتح تفاوض سياسي يعطي رسائل جيدة، مشددًا على أن حرية الإعلام والصحافة من ضمانات نجاح الحوار الوطني.

وأشار البلشي إلى أنّه رأى أطيافًا كثيرة حاضرة في الحوار الوطني ومنهم شخصيات لم يكن يتوقع حضورهم بسبب التحفظات الكبيرة لديهم والرؤى المعارضة، مؤكدًا أنّ ذلك يعبر ببعض المخاوف، مطالبًا بأن يكون الحوار الوطني معبر عن مطالب الناس بشكل حقيقي، وأن يخرج بأجندة قابلة للتحقيق.

الحوار الوطني هدفه وجود مساحات مشتركة بين كافة الأطياف

واعتبر نقيب الصحفيين، أن دعوة الحوار الوطني تحت رعاية رئيس الجمهورية يعطي ثقة للمشاركين، مشددًا على أن الحوار الوطني هدفه وجود مساحات مشتركة بين جميع الأطياف، وتقبل الآخر أهم ما في حلم الجمهورية الجديدة.

وطلب البلشي بوضع مسارات لتحقيق مطالب الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنّ رسائل البدايات جيدة، مطالبًا بتكريس هذه الرسائل وتطويرها، مشيدًا بخروج 1400 شخص بالعفو الرئاسي.