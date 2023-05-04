توافق على تسهيل قبول الطلاب العائدين من السودان لاستكمال الدراسة

كشف الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور؛ لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وسبل حل أزمة التحاق المصريين العائدين من السودان بالجامعات المصرية.

وأشار النائب إلى أنّ لجنة التعليم تلقت العديد من التساؤلات والاستفسارات من الطلاب العائدين من السودان، وأولياء الأمور، وعدد من أعضاء المجلس، فسارعت اللجنة لدعوة الوزير لعقد الاجتماع والتعرف على أبعاد المشكلة والمقترحات المطروحة للحل.

تحرّك لجنة «تعليم النواب»

وقال حسام المندوه، إنّ تحرّك لجنة التعليم في هذا الشأن، يأتي في إطار الحرص على مستقبل الطلاب في استكمال دراستهم، لاسيما بعد الظروف الاستثنائية التي شهدتها دولة السودان الشقيق، مؤكا التوافق بين أعضاء لجنة التعليم، والدكتور أيمن عاشور، على دراسة كل الحلول الممكنة لهذه المشكلة، بما لا يخالف القانون والدستور.

حل أزمة الطلاب العائدين من السودان

وكشف حسام المندوه الحسيني، أنه تم الانتهاء إلى إمكانية قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان في الجامعات المصرية بعد عمل بعض الإجراءات التي تضمن قدرة الطالب على استكمال الدراسة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أعضاء اللجنة، أشادوا بجهود وتحركات الحكومة في هذا الشأن، موجهين الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لحرصه الدائم وسعيه لحل المشكلة التي تؤرق العديد من أولياء الأمور والطلاب، وبالتنسيق مع النواب.