أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان بالمدارس 2023، مؤكده أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا من الطلاب المصريين العائدين من السودان، وأن الدولة المصرية لا تتخلى أبدًا عن أبنائها المغتربين.

إجراءات وشروط قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان بالمدارس 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات وشروط قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان بالمدارس 2023، هو اجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة، للالتحاق بمنظومة التعليم في جمهورية مصر العربية.

وأشارت وزارة التعليم، أنه تم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان بالمدارس 2023 لأداء الامتحانات واستثنائهم رغم انتهاء موعد التسجيل، مؤكده أنه تم تذليل كافة العقبات أمام الطلاب مطمئناً أولياء الأمور بعدم القلق من أية إجراءات متعلقة بإلحاق الطلاب بالمدارس والامتحانات.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، القرارات والإجراءات التي تم اتخذها الطلاب المصريين العائدين من السودان بالمدارس 2023 وهي كالتالي:-

- تأجيل امتحانات الثانوية العامة بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

- تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

- استقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان.

تأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني بالدرجة الفعلية

- تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

- السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

- متابعة أوضع تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.