مواعيد القطارات الإضافية لنقل العائدين من السودان.. تسوعب الأعداد المتزايدة

دفعت وزارة النقل بقطارات إضافية، من أسوان للقاهرة لتسهيل نقل العائدين من السودان، نظرًا لوجود كثافة ركاب يوميا بمحطة أسوان. جاء هذا تنقيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان وفي اطار المتابعة المستمرة من وزير النقل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

مواعيد القطارات الإضافية لنقل العائدين من السودان

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات الإضافية لنقل العائدين من السودان.

1- قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباحا.

2- قطار 1941 مخصوص أسبانى، أسوان- القاهرة، يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساء ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

3- قطار 1939 مخصوص VIP، أسوان - القاهرة، يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساء ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا.

4- قطار 1940 مخصوص أسباني، القاهرة- أسوان، يقوم من القاهرة الساعة 09.50 مساء ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً.

5- قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة، القاهرة- أسوان، يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساء ويصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا.

2 قطار احتياطي لنقل السودانين

ويأتي تشغل القطارات الإضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر.