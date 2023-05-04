تامر حسني يستعد لإحياء حفل السوبر المصري (صور)

كشف الفنان تامر حسني عن توجه لإحياء حفل مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، غدًا الجمعة، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تامر حسني يستعد لحفل مباراة السوبر

ونشر تامر حسني مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي فيس بوك، وعلق عليها قائلاً، «يا صباح الفل على أحلى ناس، متجه إن شاء الله لدولة الإمارات (أبو ظبي) استعداداً لإحياء حفل كأس السوبر المصري».

ومازح الفنان تامر حسني جمهوره، حيث نشر الصور أثناء وجوده مع أصدقائه داخل السيارة، وكتب «أكيد مش متجه بالعربية أنا في الطريق للمطار».

ومن المقرر أن يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، بعد اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض المبارة، غدًا، في إطار مباراة السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

تامر حسني وفيلمه الجديد «تاج»

وفي سياق آخر، يواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد «تاج»، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المبارك المُقبل، حيث كان أعلن أنه أول فيلم سوبر هيرو عربي، بينما تقوم بإخراجه سارة وفيق.