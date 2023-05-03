تامر حسني مفاجأة «السوبر المصري» في الإمارات

أعلن تامر حسني، إحيائه حفل مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، يوم الجمعة المقبلة، بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر تامر حسني عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر الحفلة، وعلق عليها بقوله: «كأس السوبر المصري في أبوظبي».

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، بعد اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض المبارة، يوم الجمعة المقبل، في إطار مباراة السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

تامر حسني يواصل تصوير فيلم تاج

وفي سياق آخر، يواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد «تاج»، المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المبارك المُقبل، حيث كان أعلن أنه أول فيلم سوبر هيرو عربي، بينما تقوم بإخراجه سارة وفيق.

انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل

يذكر أنّ الفنان تامر حسني، انفصل عن زوجته بسمة بوسيل مؤخرًا، حيث أعلنت ذلك عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «جعلنا بينكم مودة ورحمة، ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك يكتبلي كل الخير آمين يا رب».