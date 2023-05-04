ضبط المتهم بقتل عامل في مشاجرة داخل ورشة مهجورة بعين شمس

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص لتعديه على آخر بالضرب ما أحدث وفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى بدائرة القسم.

العثور علي الجثة

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه اتصالا هاتفياً من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها وفاة سالف الذكر.