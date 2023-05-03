القبض على 4 أشخاص بتهمة قتل تاجر ملابس في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي، القبض على 4 متهمين، في واقعة مقتل تاجر ملابس خلال الأيام القليلة الماضية بمنطقة البياضية.

وكانت قد شكلت المباحث الجنائية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء محمد عبد الرحيم، فريق بحث بإشراف العقيد هيثم الهياتمي مفتش مباحث فرع القنطرة، لكشف لغز العثور على جثمان شاب في العشرينيات من العمر مقتولاً وملقى بجثته في أحد الشوارع.

ضبط المتهمين

ونجح رجال مباحث الإسماعيلية، في كشف غموض العثور على جثمان تاجر الملابس، بعد اكتشاف الجثمان وبه عدة طعنات بالصدر والبطن ملقى بعزبة المزاينة بقرية البياضية بدائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وأشارت تحريات النقباء محمود خليفة، وحسين عياد، ومينا حشمت معاونو مباحث مركز القنطرة غرب إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليه بمحافظة أسيوط محل ميلاد المجني عليه.

وألقت المباحث الجنائية في الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط القبض على كل من «أ.فاخر»، «إ. فاخر» في الثلاثينيات من العمر وأشقاء، وشخصين آخرين هما «أ. كمال» و«ح. سلامة»، بتهمة قتل «محمود .م.ن» 24 عامًا تاجر ملابس.

تحرير محضر بالواقعة

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وتحفظت على المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.