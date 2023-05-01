حبس سيدة بتهمة حيازة هيروين بروض الفرج.. وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبط بحوزتها كيلو من مخدر الهيروين في القاهرة، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمة، لاستكمال التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها لإعداد تقرير وافٍ.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية القاهرة، من القبض على سيدة لها معلومات جنائية، تقيم في منطقة روض الفرج، تزاول نشاط إجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة، وتتخذ من الشقة محل سكنها وكرا، وبالتفتيش عثر على كمية من كيلوجرام مخدر الهيروين، ومبلغ مالي و2 ميزان حساس وهاتف محمول، واعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بهدف الاتجار، وقدرت قيمتها بـ80 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة

وعن العقوبة المتوقعة، قال سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني إن القانون حدد عقوبات صارمة لكل من يتاجر أو يروج أو يتعاطي المخدرات وفقًا للمادة رقم 34 عقوبة، والتي تنص على: «كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه».

وأضاف أن العقوبة تُخفف على المتهم حال كون المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، فيكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

حالات تقع عليها العقوبة المغلظة

وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلفا بتنفيذ أحكام القانون، أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو حال استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويجها أو الإتجار بها.