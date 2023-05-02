حبس عاطل ضبط بحوزته ربع كيلو هيروين في الإسماعيلية

أمرت نيابة فايد الجزئية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، مع التحفظ على كمية من المخدرات وسلاح أبيض ضبط بحوزته.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم فيما ضبط بحوزته من مخدر الهيروين والتي بلغت قرابة ربع كيلو مجهزة للبيع، والسلاح الأبيض، واعترف بحيازته للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

القبض على المتهم قبل بيع المخدرات

وكانت قد استهدفت وحدة مباحث فايد بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمنطقة قرية سرابيوم، وضُبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل بيعها وترويجها على عملائه بدائرة المركز

وبحسب التحريات الأولية للمباحث الجنائية، فإن المتهم تسلم كمية من المواد المخدرة، وبأعداد الأكمنة له أسفرت إحدى المأموريات عن ضبطه وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين وسلاح أبيض عبارة عن سنجة.

محام: العقوبة تصل للسجن المؤبد

وقال محمد حسن، محام، إن عقوبة المتهم قد تصل إلى السجن المؤبد بسبب اتهامه سابقا في الاتجار بالمواد المخدرة من قبل، وكونه أحد العناصر الإجرامية المعروف عنها الاتجار في الهيروين.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحاكم الجنائية تغلظ من عقوبة الحبس على العناصر الإجرامية لما تمثله الجريمة من خطر على المجتمع، خاصة مع انتشار الأنواع المستحدثة من المخدرات.