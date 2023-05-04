سقوط 3 تجار مخدرات وأسلحة في حملة أمنية بالقليوبية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية، مُتخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (3 عناصر إجرامية لاثنين منها معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس الشابو – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي – عدد 2 هاتف محمول – عدد 3 سلاح أبيض - ميزان حساس ).

اعترافات المتهمين

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والميزان الحساس بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.