مقتل «قهوجي» وبيع مخدرات على الإنترنت.. أبرز حوادث الأربعاء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات العديد من الجرائم والقضايا على مستوى محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية، لذا تستعرض «الوطن»، أبرز وأهم حوادث الأربعاء، التي كشفت عنها الوزارة على مدار اليوم.

مقتل «قهوجي» على يد صديقه في الإسكندرية

في منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة «قهوجي»، واتضح من خلال التحريات أن صديق المجني عليه من أنهى حياته، بسبب خلافات بينهما داخل شقة مستأجرة يسكنان فيها، ووضعه جثته في جوال وألقاها في منطقة مهجورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

سرقة سيارة في عين شمس

في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، استطاعت أجهزة الأمن القبض على متهمين بسرقة إحدى السيارات بعدما كسروا «هواية الباب الخلفي» وفتحوا من خلالها السيارة وهربوا بها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهما، وإعادة السيارة إلى صاحبها.

بيع المخدرات على «فيسبوك» في الدقهلية والقليوبية

وفي نطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين ببيع الأدوية والمواد المخدرة المحظور تداولها ومهربة من الخارج من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما.