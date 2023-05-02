حبس المتهم بحيازة مخدرات بمليوني و300 ألف جنيه في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس شخص متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضُبط بحوزته مخدرات بميلوني و300 ألف في القاهرة، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص له معلومات جنائية ويقيم بمحافظة القليوبية، خصص نشاطة الإجرامي في الاتجار في المخدرات، وترويجها على عملائه بعين شمس.

وبالتفتيش عُثر بحوزته على 11 كيلو مخدر الحشيش و3 كيلو مخدر الآيس ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وجرى إحالته للنيابة العامة.

العقوبة المتوقعة

وعن العقوبة المتوقعة، قال سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني إن القانون حدد عقوبات صارمة لكل من يتاجر أو يروج أو يتعاطي المخدرات وفقًا للمادة رقم 34 عقوبة، والتي تنص على: «كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه».

وأضاف أن العقوبة تُخفف على المتهم حال كون المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، فيكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

حالات تقع عليها العقوبة المغلظة

وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلفا بتنفيذ أحكام القانون، أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو حال استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويجها أو الإتجار بها.