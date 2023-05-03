ضبط مخدرات بـ25 مليون جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في جنوب سيناء

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بمشاركة قطاع الأمن العام، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين سيارات ربع نقل لنقل المواد المخدرة بالطريق الساحلي بدائرة قسم شرطة أبو رديس.

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن ضبط 2 من عناصر التشكيل حال تستقلالهما سيارتين ربع نقل، محملتين بكمية من مخدر الحشيش وزنت 350 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وجرى ضبط متهم آخر حال تواجده بنطاق محافظة القاهرة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارتين لسهولة التنقل، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.