المحطة الأكثر ازدحاما في العالم.. يمر بها 3.5 مليون راكب يوميا

يمر أكثر من 3.5 مليون شخص يوميًا محطة شينجوكو، أكثر محطة سكك حديدية مزدحمة في العالم، ففي تدوينة لشركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت: «مع أكثر من 8 ملايين مسافر يوميًا، لا عجب أن نظام مترو طوكيو باليابان تجربة لابد منها لأي مستكشف حضري».

المحطة تشمل 200 مخرج

محطة شينجوكو في اليابان، هي المحطة الأكبر في العالم وأكثر المحطات ازدحاماً في العالم وتربط أطراف اليابان ببعضها البعض، وفق ما روته الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات لـ«الوطن»، موضحة أن مستخدمي المحطة في 2007 كان يومياً 3 مليون و600 ألف، موضحة أن المحطة تشمل 200 مخرج.

5 مشغلين سكك حديدية

وتعتبر محطة شينجوكو في اليابان هي الأشهر في العالم، لها 5 مشغلي سكك حديدية، وتشتمل على 16 رصيف لربط كل مناطق وأطراف اليابان، حيث أكدت الدكتورة داليا يونس، أن مستخدمي المحطة في عام 2007 يعادل سكان مدينة كاملة، لافتة إلى أن اليابان بلد متحضر يشهد لها الجميع بالتميز في الاختراعات والابتكارات والاتصالات والمواصلات.

محطة شينجوكو نقطة مهمة في البنية التحتية اليابانية والتي تسهل نقل المواطنين لمختلف أرجاء اليابان، ووصفت الدكتورة داليا يونس ضخامة وحجم المحطة على أنها دليل قاطع على رقي العلم الذي وصلت له اليابان.