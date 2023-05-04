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السكة الحديد تعلن تفاصيل دخنة بقطار إكسبريس «مرسى مطروح - القاهرة»

كتب:

كريم روماني
11:59 ص | الخميس 04 مايو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في أثناء سير قطار 1209/3116 إكسبريس «مرسى مطروح - القاهرة» مكون من 8 عربات، اليوم، لاحظ السائق وجود دخنة في العربة الثانية خلف الجرار عند الكيلو 141 بين محطتي غزال وسيدي عبدالرحمن، مؤكدًا فصل العربة بعيدًا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف.

التعامل الفوري مع الدخنة

وأضافت الهيئة، في تقرير لها، التعامل الفوري مع الموقف بطفايات الحريق الموجودة في القطار، ولم تحدث أي إصابات أو وفيات، واستُؤنفت الرحلة بباقي عربات القطار.

تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الدخنة  

وأكدت هيئة السكك الحديدية، وجود توجيهات بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الدخنة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.