وزير النقل: 2.7 مليار جنيه لتطوير 370 محطة سكك حديدية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنّ الوزارة خططت لتطوير 370 محطة سكك حديدية بتكلفة 2.7 مليار جنيه، منها 108 في صعيد مصر، بتكلفة 516 مليون جنيه، في إطار خطة الوزاراة لتطوير ورفع كفاءة المحطات.

رفع كفاءة محطات قرى حياة كريمة

وأضاف الوزير، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «نسقنا مع رئاسة الوزراء لرفع كفاءة محطات قرى المشروع الرئاسي حياة كريمة، وكل المحطات ستكون جديدة مثل محطة أسوان التي سيزورها الرئيس السيسي».

جولف كار لكبار السن في محطة مصر

وتابع أنّه جرى رفع كفاءة محطة مصر بالكامل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهد وزارة الداخلية، ومنعنا الانتظار أمام محيط المحطة: «مفيش مركبات أو زحام، بنجيب كراسي كهربائية وجولف كار لتوصيل كبار السن».

وأشار إلى أنّه جرى الحفاظ على الطراز المعماري لمحطة السكك الحديدية في الإسكندرية: «شبابيك التذاكر أصبحت في الأجناب يمين وشمال، عشان المواطن يقدر يعدي بالتذكرة أو الكارت»، لافتًا إلى تطوير محطة دمنهور بالكامل، وأصبحت الآن تضم ماكينات الدخول الآلي.