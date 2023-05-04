معلومات عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.. مصر تسلمت رئاسته اليوم

تسلمت مصر اليوم، رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، خلفاً للمملكة المغربية الشقيقة ولمدة عامين، ووفق بيان رسمي لوزارة الخارجية، فإن تولي مصر للرئاسة المشتركة للمنتدى يأتي في توقيت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات ضخمة تفاقم من مسببات الإرهاب.

معلومات عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، نشر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، معلومات عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب:

- تأسس المنتدى عام 2011 من قبل 30 عضواً كمنصة غير رسمية وغير سياسية متعددة الأطراف، لتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.

- رئاسة المنتدى مشتركة، عضو من الشمال وعضو من الجنوب.

- يعقد المنتدى مرتين في السنة، اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك واجتماع نصف سنوي على مستوى كبار المسئولين.

- مصر تنظم للمرة الأولى اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى بالقاهرة في دورته الـ21.

- الاجتماع يتواكب مع تسلم مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى.

الأولويات التي ستتبناها الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للمنتدى

- في مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية.

- معالجة جذور الإرهاب وبناء القدرات الوطنية.

- تعزيز فعالية المنتدى كمحفل يعني بتطوير الأطر المفاهيمية الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف.

- دعم مشاركة المرأة في مختلف أنشطة المنتدى ومبادراته.

- إيلاء المزيد من الاهتمام لدور المرأة في تناول موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف.