رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«مسرح الشباب»: عرض رائعة نجيب سرور «ياسين وبهية» قريبا

كتب:

إلهام الكردوسي
07:15 ص | الجمعة 05 مايو 2023
نجيب سرور

نجيب سرور

 أعلن المخرج سامح بسيوني مدير مسرح الشباب تفاصيل العمل على إنتاج الفرقة لمسرحية «ياسين وبهية» رائعة الكاتب الكبير نجيب سرور. 

وقال «بسيوني»: يقدم قطاع شئون الانتاج الثقافي البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال مسرح الشباب رائعة الكاتب الكبير نجيب سرور «ياسين وبهية» إخراج المبدع يوسف مراد منير.

وكان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عقد مساء أمس الأربعاء اجتماعا مع مديري الفرق المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح.

وناقش الاجتماع سبل استكمال الخطة الإنتاجية الخاصة بالإنتاج المسرحي، وتذليل كافة العراقيل التي تواجه إنتاج هذه العروض، ومواعيد تقديم هذه الأعمال خلال الفترة القادمة وصولا إلى عروض عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تسهيل الموضوعات الإدارية التي من شأنها إسراع عملية إنتاج هذه العروض، كما تم الاطلاع على تقييم الأعمال التي سبق عرضها من حيث ما حققته من إيرادات ومدى ما حققته من إقبال جماهيري.

اقرأ المزيد:

دفن أرملة نجيب سرور بجواره في الدقهلية.. والعزاء بجمعية «محبي الشيخ إمام»

نجل نجيب سرور يعلن تحويل شقة والده إلى متحف: نرحب بالمتطوعين

نجيب سرور.. سيرة الحلم والصدمة

مثقفون يناشدون إعادة طبع أعمال نجيب سرور

«عاشق بهية».. 90 سنة على ميلاد نجيب سرور وأسرته تحيي ذكراه
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي