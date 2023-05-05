«مسرح الشباب»: عرض رائعة نجيب سرور «ياسين وبهية» قريبا

أعلن المخرج سامح بسيوني مدير مسرح الشباب تفاصيل العمل على إنتاج الفرقة لمسرحية «ياسين وبهية» رائعة الكاتب الكبير نجيب سرور.

وقال «بسيوني»: يقدم قطاع شئون الانتاج الثقافي البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال مسرح الشباب رائعة الكاتب الكبير نجيب سرور «ياسين وبهية» إخراج المبدع يوسف مراد منير.

وكان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عقد مساء أمس الأربعاء اجتماعا مع مديري الفرق المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح.

وناقش الاجتماع سبل استكمال الخطة الإنتاجية الخاصة بالإنتاج المسرحي، وتذليل كافة العراقيل التي تواجه إنتاج هذه العروض، ومواعيد تقديم هذه الأعمال خلال الفترة القادمة وصولا إلى عروض عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تسهيل الموضوعات الإدارية التي من شأنها إسراع عملية إنتاج هذه العروض، كما تم الاطلاع على تقييم الأعمال التي سبق عرضها من حيث ما حققته من إيرادات ومدى ما حققته من إقبال جماهيري.