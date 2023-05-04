تعريفة الركوب الجديدة بأسوان بعد تحريك سعر السولار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان له تعريفة الركوب الجديدة بأسوان لخطوط السير السرفيس الداخلية وأيضًا بين مدن المحافظة والمحافظات الأخرى، فضلا عن تحديد تعريفة الركوب الجديدة بأسوان للتاكسي 7 راكب، والتاكسي الحديث بالعداد عقب تحريك سعر السولار فقط بواقع سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، في حين تم تثبيت أسعار باقي المواد البترولية.

تعريفة الركوب الجديدة بأسوان

تعريفة الركوب الجديدة بأسوان للمدن والمحافظات حددتها محافظة أسوان بواقع زيادة 10% فقط مع جبر الكسور لأقرب 50 قرشا منعًا لحدوث أي مناوشات أو اختلافات بين الركاب والسائقين، ووضعت المحافظة نموذجا لهذا الشأن.

بينما تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي تم تحديد قيمة فتح البونديرة للعداد بـ7 جنيهات، على أن يتم حساب مسافة الكيلو متر الواحد بـ3 جنيه، وتزداد بنسبة 25% من إجمالي المبلغ المستحقة.

وضع ملصقات بتعريفة الركوب الجديدة بأسوان

وأوضح محافظ أسوان أنه تم إقرار تعريفة الركوب الجديدة بأسوان بعد الدراسة الفعلية للطرق والمسافات بين خطوط السير المختلفة لتحديد التعريفة بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للسولار، لتحقيق التوازن بين المواطنين والسائقين.

كما سيتم عمل ملصقات بتعريفة الركوب الجديدة بأسوان ووضعها على زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسي لتعريف المواطنين بها طبقًا لخط السير المحدد.

توعية المواطنين عبر الوحدات المحلية

كما سيتم توعية الركاب والسائقين بأن الجميع في مركب واحد من خلال الوحدات المحلية وتوضيح أنه في حالة عدم إلتزام أي سائق بالتعريفة الجديدة أو محاولة البعض الخروج عن القانون سيتم التعامل بكل حسم وتطبيق الإجراءات القانونية التي تكفل تحقيق الإستقرار المجتمعي.

أرقام الشكاوى عند زيادة تعريفة الركوب

ووضعت المحافظة عدة أرقام لاستقبال الشكاوى في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسي يمكن من خلالها تقديم شكوى على رقم الخط الساخن 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقي البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.