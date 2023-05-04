تعريفة الركوب الجديدة في محافظة الإسكندرية.. وعقوبة المخالفين

اعتمدت محافظة الإسكندرية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، وتطبيقها بدءا من تاريخ الاعتماد طبقا للجداول المرفقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارا من مساء أمس الأربعاء.

لجنة لتعديل تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الإسكندرية

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي جرى تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الإسكندرية وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الإسكندرية 10%

وبالنسبة لأوتوبيسات وسيارات ووسائل النقل العام فإن التعريفة المقررة لا تتعدى نسبة 10%، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكل المواقف و بصورة واضحة.

وأشار إلى أنه جرى تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

ووجه محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر، وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير .

وأشار إلى أنه جرى التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.

وشدد على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

500 جنيه غرامة مالية لضمان التزام سائقي السيارات

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية من مباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومسئولي التموين، بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كل مواقف المحافطة للتأكد من عدم استغلال المواطنين، حيث تم وضع 500 جنيه غرامة مالية لضمان التزام سائقي السيارات.