وزير التنمية المحلية يتابع قرارات تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع المحافظين اليوم، القرارات الخاصة بتحديد وإعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظات، عقب قرار تحريك أسعار السولار، الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، أمس الأربعاء، إذ أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار جنيه واحد للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة دون أي تغيير.

تشكيل لجان لتعديل التعريفة الجديدة

وأشار الوزير إلى قيام جميع المحافظات بعقد اجتماعات موسعة مع الأجهزة التنفيذية، لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة بحضور جميع الجهات المعنية من إدارات الموقف والمرور ومباحث المرور والتموين والأزمات، لافتا إلى أن المحافظات شكلت على الفور، لجان لتعديل التعريفة الجديدة، والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظات للخطوط الطويلة والداخلية، وتم اعتمادها وصدور قرارات بها من السادة المحافظين.

وطالب بضرورة بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظات والميادين المختلفة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، كما وجه بوضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، ويتم وضعها في جميع مواقف نقل الركاب بالمحافظات.

متابعة محطات الوقود

كما وجه وزير التنمية المحلية، بتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمتابعة محطات الوقود، وتكثيف الرقابة عليها، للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي السياق ذاته، تفقد الوزير اليوم الخميس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات، واطمأن على الموقف في عدد من المحافظات عبر الاتصال بعدد من غرف العمليات وإدارة الأزمات، حيث أشار الجميع إلى هدوء واستقرار الوضع في جميع المحافظات ومواقف السيارات ومحطات الوقود.

تفعيل الخطوط الساخنة

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظات، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار اليوم، لمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة، وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقي الشكاوى من المواطنين، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والحد من تلك الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى استمرار المتابعة حتى الأسبوع القادم، والتعامل مع أي مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المحافظات لحلها.

جدير بالذكر، أنّ وزارة التنمية المحلية، خصصت أرقام الموبايل التالية «01103111761- 01103111762» لغرفة العمليات وإدارة الأزمات، لتلقي البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتجاوزات في بعض الملفات الخدمية التي تهم المواطنين على أرض المحافظات .

وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر عمل الخط الساخن لمبادرة «صوتك مسموع»، التابعة للوزارة على رقم 15330، للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين، اعتبارا من اليوم للعمل من الساعة 8:30 صباحا وحتى 2:30 ظهرا خلال الشهر الحالي، وذلك لأسباب فنية .

وفى السياق ذاته، أوضحت وزارة التنمية المحلية أن صوتك مسموع تستقبل الشكاوى من خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتساب «01150606783»، ورقم الخط الساخن «15330»، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، ورقم الفاكس 33374892، الذي تم إضافته مؤخرا، تيسيرًا على المواطنين، وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها في أسرع وقت.