تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ بعد تحريك أسعار السولار

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً، مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، حيث جري تحديد تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف، وعدداً من القيادات المعنية.

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

وأصدر المحافظ قراراً حمل رقم 852 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على تحريك تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بتحريك طفيفة وبما يتناسب مع التحريك المقررة، ابتداءً من اليوم الخميس، الموافق 4 مايو الجاري.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، مدير إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ، وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان التزام قيام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.

استقبال شكاوى المواطنين من خلال «خليك إيجابي»

كما كلّف المحافظ، باستقبال شكاوى المواطنين من خلال «خليك إيجابي» على الخط الساخن 140 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.

وفيما يلي ننشر تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ لجميع الخطوط الداخلية للمحافظة، ومن محافظة كفر الشيخ للمحافظات المجاورة، التي أعلن عنها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، منذ قليل.