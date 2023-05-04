وفد كوري يزور القاهرة لمناقشة سياسات وتمويل الشركات الناشئة في مصر

اجتمعت الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة» وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووفد من كوريا الجنوبية لمناقشة سياسات وتمويل الشركات الناشئة في مصر، خلال زيارة الوفد إلى القاهرة.

دعم الشركات الناشئة في إطار خطة الدولة

و أشارت الدكتورة هبه شاهين، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة» إلى أنّ زيارة الوفد الكوري تأتي في ضوء الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدعم الشركات الناشئة في إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بالاقتصاد القومي، إذ تستضيف «إرادة» تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD؛ الوفد الكوري على خلفية التعاون الجاري بين الجانبين في مجال إعداد السياسات والدراسات التشريعية الهادفة إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة في مصر.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأكدت شاهين أن الشركات الناشئة تساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد في مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية، وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية، للمساعدة في تعزيز اقتصادها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشجيع الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات

من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ تعزيز التعاون مع كافة الجهات الدولية المهتمة والمعنية بقطاع تنمية المشروعات الصغيرة ومجال ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على العمل الحر، وإقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل مستقرة، وخاصة المشروعات الابتكارية التي تلبي احتياجات السوق المصري المتزايدة.

الاستفادة من التجارب الرائدة في دعم وتنمية المشروعات

وأشار رحمي إلى أن التعاون مع الجانب الكوري ومبادرة «إرادة»، يأتي في إطار الاستفادة من التجارب الرائدة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة خاصة المشروعات الابتكارية والتكنولوجية، للاستفادة من تلك التجارب ونقل الخبرات إلى الشباب المصري، مع إتاحة الخدمات والتيسيرات التي يتيحها الجهاز، لتمويل مثل هذه المشروعات، مضيفًا أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية لنقل خبراتها والاستعانة بها في وضع سياسات متطورة، تسهم في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر.

سلسلة من الزيارات المتبادلة بين البلدين

يشار إلى أن زيارة الوفد الكوري تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المتبادلة بين البلدين، والتي سبقتها زيارة وفد مصري ترأسته «إرادة» لدولة كوريا الجنوبية، بهدف إحداث تغييرا شاملا في الإطار الحاكم لأعمال الشركات الناشئة، وريادة الأعمال في مصر، وتعزيز صورة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار، وإحداث الإصلاح التشريعي المرغوب، بدعم من الحكومة الكورية، بما يحقق نموا في حجم الاستثمارات المباشرة، فضلا عن تشجيع الاستثمار المحلي، وتوفير بديل جاذب عن خروج الاستثمار إلى أسواق أجنبية.