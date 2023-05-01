رواد أعمال: الشركات الناشئة جمعت 3.5 مليار دولار في 10 سنوات ومن أهم وجهات الاستثمار أفريقيا

تحرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية. وتتبنى الدولة، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدة جهود، أبرزها إطلاق مشروع «رواد 2030» الذى يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل. ويساهم مشروع «رواد 2030» فى توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التى تقدم أفكاراً جديدة فى سوق العمل.

وقال عبدالحميد شرارة، الرئيس التنفيذى لشركة «رايز أب»، إن الشركات الناشئة تُعد ركيزة أساسية فى الاقتصاد المصرى، مؤكداً أهمية دور الابتكار والتعاون الصحيح بين القطاعين العام والخاص فى مواجهة التحديات. وأضاف «شرارة»: «على مدار 10 سنوات استطاعت رايز أب أن تجذب 10 آلاف مستثمر، واستطاعت الشركات الناشئة المصرية أن تجمع حوالى 3.5 مليار دولار، ما ساهم فى تعزيز الاستثمار الأجنبى فى مصر وشجع الشباب على بدء نشاط شركاتهم الناشئة ونشر ثقافة ريادة الأعمال».

«شرارة»:الابتكاروالتعاون مهم بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات

من جانبه، قال أشرف مقلد، رئيس القطاع التجارى بشركة مراكز، إن هناك اهتماماً واضحاً بريادة الأعمال والابتكار، وهما ركن أساسى لمبادرات المسئولية المجتمعية للشركة، مضيفاً أن دعم ريادة الأعمال جزء أساسى من استراتيجية «مراكز» منذ انطلاق أنشطتها الاستثمارية داخل السوق المحلية.

وتُعد الشركات الناشئة المصرية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية فى القارة الأفريقية التى تستهدفها الصناديق والمؤسسات الاستثمارية العالمية، حيث تمكّنت الشركات الناشئة المصرية من جمع أكثر من 700 مليون دولار خلال 2022، ما يجعلها واحدة من أهم القطاعات جذباً للاستثمارات فى مصر، وجاءت مصر فى المرتبة الثانية بين دول أفريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة خلال عام 2022، بعدد صفقات بلغ 144 صفقة، تشكل ما نسبته 21% من إجمالى حجم الصفقات فى القارة الأفريقية البالغة 764 صفقة، وفقاً لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.

دور حاضنات الأعمال

وخلال السنوات القليلة الماضية لعبت حاضنات الأعمال دوراً مهماً فى احتضان رواد الأعمال والمشاريع الناشئة وإبقائها على قيد الحياة، ومن ثم تطويرها حتى تخرج إلى النور، وتحتاج المشروعات الناشئة إلى الرعاية دائماً لكى تنجح، وحاضنات ريادة الأعمال تساعد الرواد على إنشاء مشروعات والدخول فى مجال ريادة الأعمال عن طريق توفير الدعم المادى والتمويل والتسهيلات القانونية والاستشارات فى إدارة المشروعات.