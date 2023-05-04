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إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية في 3 منافسات

كتب:

محمد مجدي
03:25 م | الخميس 04 مايو 2023
منتخب القوس والسهم

منتخب القوس والسهم

تمكنت لاعبة نادي طلائع الجيش، سلمى أيمن عبدالمقصود، من الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التي نظمت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة المجر بمشاركة 17 دولة. 

ونجح لاعب المؤسسة الرياضية العسكرية في الإسماعيلية، بهاء الدين عمرو، في الحصول على ميدالية ذهبية وميداليتين برونزية، كما نجحت لاعبة المؤسسة ذاتها إسراء محمد حسن في تحقيق الميدالية الذهبية، إضافة إلى حصد لاعبة نادي طلائع الجيش، جنى علي عبدالمجيد، ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية، ضمن منافسات البطولة العربية الثانية عشر للقوس والسهم بمستوياتها المختلفة، والتي أقيمت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس الشقيقة وبمشاركة 10 دول.

يأتي ذلك استكمالا للنجاحات التي يحققها أبناء القوات المسلحة من أبطالها الرياضيين، المشاركين ضمن قوام المنتخب المصري في جميع المحافل الدولية والعالمية، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية من أبناء المؤسسة العسكرية بالأسس العلمية المدروسة، وبأحدث الإمكانيات التي تضمن الاستمرار في حصد المراكز الأولى بمختلف منصات التتويج.

وقدّمت القوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين قدّموا أروع نماذج التفاني في إتقان العمل من خلال قدرتهم على تعظيم الاستفادة من جميع المقومات العلمية والتدريبية، التي توفرها لهم القوات المسلحة، ليظهروا بالمظهر المشرف الذي يليق بالشباب المصري الواعد.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.