متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. «أمين الفتوى بدار الإفتاء» يجيب

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من الأعمال المستحبة التي يقوم بها المسلمون للتقرب إلى الله عز وجل، والتضرع له بأفضل الأعمال، ويتساءل الكثير من الناس متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، موضحة أفضل أوقات قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة.

متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟

وقال محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن إجابة سؤال متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ إن وقت قراءة سورة الكهف يكون بداية من غروب شمس الخميس، وذلك استشهادا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: «من قرأها ليلة الجمعة»، فليلة الجمعة تدخل في الوقت الذي يجوز فيه القراءة ويمتد إلى غروب شمس يوم الجمعة.

فضل قراءة سورة الكهف

وقال «عبد السميع» عبر فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» حول متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ إن الله عز وجل كتب ثوابا لمن يقرأ سورة الكهف، وفضلها يكمن في أنها تتضيء للإنسان المسلم ما بين الجمعتين وتضيء له قلبه ووجهه فيفوز، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين».