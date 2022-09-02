فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأفضل وقت لقراءتها، أبرز ما يهم المسلمين في يوم الجمعة فهذا اليوم بمثابة العيد الأسبوعي للمسلمين، لما فيه من خير وبركة، وفي هذا اليوم يحرص العديد من العباد على طاعة الله عز وجل على أكمل وجه، والاجتهاد في العبادة، إضافة إلى اتباع سنن الرسول في هذا اليوم، ويأتي في أولها قراءة سورة الكهف، فقراءتها في هذا اليوم لها فضل كبير يحرص عليه الكثير من المسلمين.

فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأفضل وقت لقراءتها

وجاء فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأفضل وقت لقراءتها في فيديو لدار الإفتاء المصرية، نشرته عبر قانتها الرسمية على «اليوتيوب»، وقالت إن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هو بداية من غروب شمس الجمعة، حيث قال الدكتور محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال الفيديو، إن أفضل وقت لقراءتها بيدأ مع غروب شمس الخميس، ويستمر إلى أن تغرب شمس يوم الجمعة، مؤكدا أنّ للمسلم أن يقرأ سورة الكهف في أي وقت خلال هذه الفترة، ويكون ثوابه كاملا.

فضل سورة الكهف في يوم الجمعة

وعن فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأفضل وقت لقراءتها، أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أنّ قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لها فضل كبير، وورد في ذلك العديد من الآيات، مشيرة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

كما أشارت في فتواها عن فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأفضل وقت لقراءتها، إلى ما جاء في «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: [مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف فيه] اهـ بتصرف، وقال ابن عابدين: [أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذرًا من الإهمال] اهـ.

ووفي خلال حديثها عن فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأفضل وقت لقراءتها، قالت الإفتاء أنه جاء في "زاد المعاد" لابن القيم: [من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه.