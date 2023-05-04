محافظ مطروح يسلم 15 كرسيا و25 طرفا صناعيا لذوي الهمم

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، عدد 4 كراسي «سى بي» مُجهزة لمصابي ضمور العضلات و3 كراسي كهرباء و8 كراسي متحركة للمواطنين من القادرون باختلاف، وسليم 25 طرف صناعي مهداة من جمعية رسالة الخيرية لعدد من المصابين من ذوى الهمم بمطروح، وذلك بجمعية التأهيل الاجتماعي في مدينة مرسي مطروح.

والتقي محافظ مطروح بالمواطنين من ذوي الهمم بجمعية التأهيل بحضور المهندس ياسين صالح رئيس فرع جمعية رسالة بمطروح وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي وفتحي الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعي والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعامر خميس مدير جمعية التأهيل الاجتماعي.

الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود جمعية رسالة ومشاركتها المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والمشاركة مع المحافظة في تقديم الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لتيسير حركة المصابين والتخفيف عنهم مع إعانتهم على ممارسة حياتهم وأنشطتها المختلفة، في ظل جهود أعضاء الجمعية والمشاركين في القافلة من جمعية رسالة بفيصل.

تركيب الأطراف الصناعية

وتابع محافظ مطروح أعمال تركيب الأطراف الصناعية لعدد من الحالات والاطمئنان على توفيرها للراحة وملائمتها لحركتهم وأكد المحافظ التواصل المستمر لتقديم مزيد من الرعاية والخدمات مع إمكانية التنسيق مع مصنع الأطراف الصناعية بمطروح التابع لوزارة التعاون الدولي لتحقيق مزيد من الاستفادة وتيسير الحصول على الأطراف الصناعية للحالات.

التخاطب والتوحد

ووجه محافظ مطروح في بيان بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والتنسيق بين مديرية الصحة وجمعية التأهيل الاجتماعي بشأن توفير أخصائي تخاطب، وسمعيات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشأن عدد من حالات ذوي الهمم القادرون باختلاف داخل الجمعية، مشيدا بجهود مركز رعاية مرضي التخاطب بمديرية الشباب والرياضة، ومركز التوحد في تقديم الرعاية للحالات المريضة مع تحقيق تقدم كبير في العديد من الحالات وتخفيف معاناة ومشقة السفر للمرضى وذويهم لتلقي العلاج خارج مطروح.

نقل ذوي الهمم لمقايسات الأطراف الصناعية

كما وافق المحافظ على توجيه أتوبيس للقاهرة لنقل حالات من ذوي الهمم، تمهيدا لتركيب الأطراف الصناعية فوق الركبة لعمل المقاسات اللازمة بالتنسيق مع جمعية رسالة ومديرية التضامن الاجتماعي.