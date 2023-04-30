رئيس «كفر الشيخ الأزهرية»: توفير أماكن تناسب ذوي الهمم لأداء امتحاناتهم

واصل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جولاته اليومية لمتابعه سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني في ثاني أيامها اليوم الأحد، من داخل لجان معاهد كفر الشيخ الابتدائي، ومحمد رجب الابتدائي، ومعهد كفر الشيخ الإعدادي بنين، بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وحرص رئيس المنطقة على متابعة سير العمل من داخل مقار اللجان، مطلعا على أوراق الأسئلة، وقياس محتواها، وتوافقها مع مستوى الطلاب، والتأكد من أنها جاءت جميعها من داخل المنهج الدراسي، ولا يوجد أي شكوى بشأنها، كما تابع بنفسه سير العمل بلجان الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مكلفا بتيسير كافة الإجراءات اللازمة لهم، وتوفير أماكن مُيسرة تتلائم مع طبيعة تحركاتهم.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات

ووجه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، تعليماته لأعضاء اللجان كافة بتوفير الجو الملائم للطلاب أولاً، وتهيئة كل سُبل الراحة والهدوء لأداء الامتحانات في مُناخ مناسب، ومشددا على فرض الانضباط بداخل كافة اللجان، وعدم الخروج عن الضوابط الموضوعة، والتعامل بكل جدية مع أي واقعة من شأنها الإخلال بنظام سير عملية الامتحانات، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات مشكلة بالمنطقة لمتابعة سير الامتحانات، وللتواصل والرد على أي استفسارات على الفور.

يُذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري بكفر الشيخ يؤدون الامتحان اليوم في مادتي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي أصول الدين ورقة أولى «التفسير والحديث»، ومادة العلوم.