محافظ الغربية يستجيب لسيدة من ذوي الهمم ويوجه بتجديد «كشك» خاص بها

استجاب محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، خلال جولته، لطلب إحدى المواطنات من ذوي الهمم بتجديد الكشك الخاص بها من خلال الحي، كما استمع عددا من شكاوى المواطنين ووجه بحلها على الفور.

جولة تفقدية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل مركزي طنطا والمحلة، تفقد خلاها عد من الشوارع والميادين العامة داخل تلك المدن.

ووجه محافظ الغربية يغلق أحد المقاهي لتعديه على حرم الطريق، كما وجه حي أول طنطا بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة كافة الإشغالات بشارع سكة سيجر، كما وجه حي ثان طنطا باستكمال باقي أعمال النظافة في نطاق الحي، في حين وجه حي أول وثان المحلة برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق واستمرار أعمال النظافة كلا في نطاقه.

رفع القمامة المتراكمة

كما شدد المحافظ على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، من أجل ظهور المدن والأحياء بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مناطق وشوارع «البحر، الجلاء، الطريق الزراعي طنطا- القاهرة، الكورنيش، ميدان الجملة، النادي، نادي المعلمين، كفر عصام، ال التجنيد، سيجر، ميدان ستوته، المحطة وسكة المحلة» كما تفقد في المحلة مناطق وشوارع «جمال عبد الناصر، عبد الحي شاهين، الكورنيش، السبع بنات، البحر، الشون، مجمع المحاكم وطريق محلة أبو علي».