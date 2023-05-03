محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه استجابة لمواطن من ذوي الهمم لوح بيده

أمر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوقف موكبه بمدينة فوه، وذلك أثناء توجهه لقرى مركز مطوبس، لمتابعة المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حال أثناء رؤيته لمواطن من «ذوي الهمم»، يقف بجوار طريق فوه مطوبس، رافعاً يده صوب سيارة المحافظ أثناء مرورها.

محافظ كفر الشيخ يستمع لمطلب مواطن من ذوي الهمم

واستمع محافظ كفر الشيخ للمواطن «م.م.ب» من عزبة فؤاد رجب، التابعة لمركز فوه، بالمحافظة، حيث طالبة بتخصيص كشك له، ليجد له دخلا، فوجه محافظ كفر الشيخ، على الفور، وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، باستقبال المواطن في مكتبة، والاستجابة لطلبه، مشيراً إلى أننا نعمل في خدمة الشعب، ويسعدنا تقديم الخدمة للمواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم اليومية.

زيارة ميدانية لقري حياة كريمة بمطوبس

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أثناء توجه ركب محافظ كفر الشيخ، ضمن زيارة ميدانية لقرى «حياة كريمة»، في مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.