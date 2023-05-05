في ذكرى ميلاده.. قصة زواج المخرج حسام الدين مصطفى من نيللي

يعتبر من أشهر المخرجين السينمائيين المصريين، بدأ مشواره عندما وقف كمخرج منفذ للمخرج العالمي سيسيل ديميل في فيلم الوصايا العشر، فهذا مهد له الطريق واسعاً في عالم الإخراج، إنه المبدع حسام الدين مصطفى، الذي يحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد يوم 5 مايو عام 1926.

صعوبات واجهت المخرج حسام الدين مصطفى

يعتبر حسام الدين مصطفى من المخرجين البارعين في قيادة المجاميع الكبيرة والسيطرة بعدساته على أصعب مواقع التصوير، فهو يعتبر مخرج صاحب قضية، ولكنه تعرض لعدد من المشكلات خلال مشواره الفني منها.

- تعرض للفصل من نقابة السينمائيين بسبب سفره إلى إسرائيل.

- منع عرض فيلمه دب الهوي لاحتوائه على مشاهد خارجه واعتباره مسيء للمجتمع المصري.

الرصيد الفني للمخرج حسام الدين مصطفى

في رصيده ما يقرب من 100 فيلم، وقدم للوسط الفني عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة، منها الرصاصة لا تزال في جيبي، النظارة السوداء، الإخوة الأعداء، الظالم والمظلوم، قاع المدينة، الشياطين الثلاثة، ملوك الشر، الحرافيش.

زواج حسام الدين مصطفى

تزوج المخرج حسام الدين مصطفى من الفنانة نيللي في مطلع السبعينات، ولكن لم يدم الزواج أكثر من 3 سنوات، وانفصلا في هدوء شديد، ولكن لم تنته العلاقة، وأصبحا أصدقاء من بعدها، وتزوج 3 مرات بعدها، ورحل عام 2000 إلا أنه سيظل من أهم المخرجين على الساحة الفنية.