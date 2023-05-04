أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جدول امتحان الصف الأول الثانوي الترم الثاني بمحافظة أسيوط 2023، الذي ينطلق يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو الجاري ويستمر حتى يوم السبت الموافق 21 مايو.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بمحافظة أسيوط 2023

وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط استعداداها لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بمحافظة أسيوط 2023 بمختلف مدارس الإدارات التعليمية المختلفة بالمراكز من خلال عقد اجتماعات بالقيادات التعليمية ومناقشة الاستعدادات ومراجعة المدارس وتهيئتها لاستقبال الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني

ويتضمن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بمحافظة أسيوط 2023 جدول امتحان الترم الثاني للصف الأول الثانوي

- السبت 6 مايو امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

الإثنين 8 مايو امتحان الرياضيات لمدة 3 ساعات .

الأربعاء 10 مايو امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا

السبت 13 مايو امتحان مادتي الأحياء والتاريخ

الإثنين 15 مايو اللغة الأجنبية الأولى وفلسفة ومنطق

الأربعاء 17 مايو اللغة الأجنبية الثانية

السبت 20 مايو امتحان مادة الفيزياء