«التضامن» تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث «الخارجة - أسيوط»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف تعويضات 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفى في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، مشيرة إلى أنّ المصابين فسيقرر الصرف طبقاً لمدة البقاء في المستشفى، ونسبة العجز حال حدوث عجز.

ووجه السيد رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات أول الأسبوع المقبل، لأسر ضحايا الحادث الذي أسفر عن مصرع 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

وجدير بالذكر أن جميع الضحايا من محافظة الوادي الجديد باستثناء طبيب بيطري شاب من محافظة القاهرة، كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال.

ووجهت التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال

وقد تم توجيه مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفى قدرها 10 آلاف جنيه.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية وبنك الطعام المصري والجمعية الخيرية ببولاق والجمعية الخيرية بالخارجة وجمعية البيئة بحي معاذ وغيرها من الجمعيات المحلية، وذلك للتعاون في نقل أسر المصابين، وتقديم المساعدات السريعة للأسر، ولتوفير الكساء للسادة المصابين، والأغدية لأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتوفين والمصابين.